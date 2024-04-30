Суд ООН не ввёл временные меры в отношении ФРГ из-за военной помощи Израилю
- AFP
Решение огласил председатель суда Наваф Салам.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Салама, суд пришёл к выводу, что «текущие обстоятельства не требуют введения временных мер».
Салам обратил внимание на то, что Германия сократила число выданных лицензий для экспорта продукции военного назначения в Израиль, а также поддержала инициативы по линии Евросоюза, направленные на финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.
В феврале Международный суд ООН постановил, что в ситуации с Рафахом не требуется вводить дополнительные временные меры в отношении Израиля, которых просила ЮАР.
Вместе с этим верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил, что мировое сообщество не должно позволять Армии обороны Израиля проводить военную операцию на территории Рафаха.