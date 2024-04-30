Суд ООН не ввёл временные меры в отношении ФРГ из-за военной помощи Израилю

Международный суд ООН в Гааге не считает нужным вводить временные меры в рамках разбирательства между Никарагуа и Германией по делу о военной помощи Израилю.

Решение огласил председатель суда Наваф Салам.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Салама, суд пришёл к выводу, что «текущие обстоятельства не требуют введения временных мер».

Салам обратил внимание на то, что Германия сократила число выданных лицензий для экспорта продукции военного назначения в Израиль, а также поддержала инициативы по линии Евросоюза, направленные на финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

В феврале Международный суд ООН постановил, что в ситуации с Рафахом не требуется вводить дополнительные временные меры в отношении Израиля, которых просила ЮАР.

Вместе с этим верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил, что мировое сообщество не должно позволять Армии обороны Израиля проводить военную операцию на территории Рафаха.