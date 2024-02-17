Суд ООН не нашёл оснований для введения дополнительных мер против Израиля

Международный суд ООН постановил, что в ситуации с Рафахом не требуется вводить дополнительные временные меры в отношении Израиля, которых просила ЮАР.

«Эта опасная ситуация требует немедленного и эффективного осуществления временных мер, о которых распорядился суд в своем постановлении от 26 января 2024 года, которые применимы ко всей территории сектора Газа, в том числе и к Рафаху, и не требуют указания дополнительных временных мер», — говорится в постановлении.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил, что мировое сообщество не должно позволять Армии обороны Израиля проводить военную операцию на территории Рафаха.

Офис президента ЮАР направил срочный запрос в связи с действиями Израиля в городе Рафах в секторе Газа.