RT в Telegram
Подпишись

Суд ООН не нашёл оснований для введения дополнительных мер против Израиля

Короткая ссылка
Международный суд ООН постановил, что в ситуации с Рафахом не требуется вводить дополнительные временные меры в отношении Израиля, которых просила ЮАР.

«Эта опасная ситуация требует немедленного и эффективного осуществления временных мер, о которых распорядился суд в своем постановлении от 26 января 2024 года, которые применимы ко всей территории сектора Газа, в том числе и к Рафаху, и не требуют указания дополнительных временных мер», — говорится в постановлении.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил, что мировое сообщество не должно позволять Армии обороны Израиля проводить военную операцию на территории Рафаха.

Офис президента ЮАР направил срочный запрос в связи с действиями Израиля в городе Рафах в секторе Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить