МИД Армении заявил о наличии диалога с Россией по имеющимся проблемам

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью телекомпании Al Jazeera заявил, что армянская и российская стороны ведут диалог по имеющимся проблемам в отношениях между двумя странами.

«В контексте армяно-российских отношений есть определённые проблемы и вопросы, и да, у нас есть диалог по этим вопросам», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в соответствующем списке есть вопросы, «требующие полного взаимопонимания».

«Но я думаю, что такие проблемы есть во всех отношениях», — добавил он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал наглыми и беспардонными действия США и ЕС по отрыву Армении от сотрудничества с Россией.