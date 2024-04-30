МИД Армении заявил о наличии диалога с Россией по имеющимся проблемам
- РИА Новости
«В контексте армяно-российских отношений есть определённые проблемы и вопросы, и да, у нас есть диалог по этим вопросам», — цитирует его ТАСС.
По его словам, в соответствующем списке есть вопросы, «требующие полного взаимопонимания».
«Но я думаю, что такие проблемы есть во всех отношениях», — добавил он.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал наглыми и беспардонными действия США и ЕС по отрыву Армении от сотрудничества с Россией.