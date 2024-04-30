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МИД Армении заявил о наличии диалога с Россией по имеющимся проблемам

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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью телекомпании Al Jazeera заявил, что армянская и российская стороны ведут диалог по имеющимся проблемам в отношениях между двумя странами.
МИД Армении заявил о наличии диалога с Россией по имеющимся проблемам
  • РИА Новости

«В контексте армяно-российских отношений есть определённые проблемы и вопросы, и да, у нас есть диалог по этим вопросам», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в соответствующем списке есть вопросы, «требующие полного взаимопонимания».

«Но я думаю, что такие проблемы есть во всех отношениях», — добавил он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал наглыми и беспардонными действия США и ЕС по отрыву Армении от сотрудничества с Россией.

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