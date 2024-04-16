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Бивол: не разделяю спорт на нации, обидно за боксёров, которые пропустят ОИ-2024

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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол высказался о пропуске российскими спортсменами Олимпийских игр в Париже.
Бивол: не разделяю спорт на нации, обидно за боксёров, которые пропустят ОИ-2024
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Robinson

«Это досадно. Мы, спортсмены, живём спортом. Я не разделяю спорт на нации. Любой атлет мне намного ближе по духу, чем далёкий от спорта соотечественник. Мне легче понять спортсмена, который трудился в зале и преодолевал себя в спорте», — сказал Бивол в эфире телеканала «Россия 24».

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Бетербиев заявил, что не будет стремиться к нокауту в бою с Биволом.

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