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Бетербиев заявил, что не будет стремиться к нокауту в бою с Биволом

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Чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев высказался о поединке с обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом.
Бетербиев заявил, что не будет стремиться к нокауту в бою с Биволом
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Robinson

«Нокаут — это важно и хорошо, но я не буду стремиться к нему», — сказал Бетербиев на YouTube-канале Fight Hub TV.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Бетербиевым и Биволом пройдёт 1 июня в Саудовской Аравии.

На счету 33-летнего обладателя пояса WBA Бивола 21 победа (11 — нокаутом). Бетербиев одержал 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

Ранее Бивол назвал сильные качества Бетербиева.

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