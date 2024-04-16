Бетербиев заявил, что не будет стремиться к нокауту в бою с Биволом

Чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев высказался о поединке с обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом.

«Нокаут — это важно и хорошо, но я не буду стремиться к нему», — сказал Бетербиев на YouTube-канале Fight Hub TV.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Бетербиевым и Биволом пройдёт 1 июня в Саудовской Аравии.

На счету 33-летнего обладателя пояса WBA Бивола 21 победа (11 — нокаутом). Бетербиев одержал 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

Ранее Бивол назвал сильные качества Бетербиева.