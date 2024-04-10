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Селивёрстова считает, что россиянам не стоит опускать руки без международных стартов

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Чемпионка Европы по плаванию на открытой воде Екатерина Селивёрстова высказала своё мнение об отсутствии международных стартов для российских спортсменов.
Селивёрстова считает, что россиянам не стоит опускать руки без международных стартов
  • РИА Новости

Селивёрстова ответила на вопрос, почему со времён, когда она и Лариса Ильченко завершили карьеру, у России не было медалей в женском плавании на открытой воде. 

«Пришли с ней к выводу, что для выступления на открытой воде нужен всё‑таки особый склад ума и особый характер. Сейчас просто другое поколение детей. И, конечно, жаль, что всё сейчас так складывается, нет международных стартов. Но всё равно нельзя опускать руки, у них есть поддержка от федерации и свои преимущества», — сказала она «Матч ТВ».

Селивёрстова — двукратная чемпионка Европы, трижды серебряный призёр чемпионатов мира.

Ранее пловчиха Ефимова заявила, что у неё есть планы получить нейтральный статус для выступления на Олимпиаде. 

 

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