Селивёрстова считает, что россиянам не стоит опускать руки без международных стартов
- РИА Новости
Селивёрстова ответила на вопрос, почему со времён, когда она и Лариса Ильченко завершили карьеру, у России не было медалей в женском плавании на открытой воде.
«Пришли с ней к выводу, что для выступления на открытой воде нужен всё‑таки особый склад ума и особый характер. Сейчас просто другое поколение детей. И, конечно, жаль, что всё сейчас так складывается, нет международных стартов. Но всё равно нельзя опускать руки, у них есть поддержка от федерации и свои преимущества», — сказала она «Матч ТВ».
Селивёрстова — двукратная чемпионка Европы, трижды серебряный призёр чемпионатов мира.
Ранее пловчиха Ефимова заявила, что у неё есть планы получить нейтральный статус для выступления на Олимпиаде.