Селивёрстова считает, что россиянам не стоит опускать руки без международных стартов

Чемпионка Европы по плаванию на открытой воде Екатерина Селивёрстова высказала своё мнение об отсутствии международных стартов для российских спортсменов.

Селивёрстова ответила на вопрос, почему со времён, когда она и Лариса Ильченко завершили карьеру, у России не было медалей в женском плавании на открытой воде.

«Пришли с ней к выводу, что для выступления на открытой воде нужен всё‑таки особый склад ума и особый характер. Сейчас просто другое поколение детей. И, конечно, жаль, что всё сейчас так складывается, нет международных стартов. Но всё равно нельзя опускать руки, у них есть поддержка от федерации и свои преимущества», — сказала она «Матч ТВ».

Селивёрстова — двукратная чемпионка Европы, трижды серебряный призёр чемпионатов мира.

Ранее пловчиха Ефимова заявила, что у неё есть планы получить нейтральный статус для выступления на Олимпиаде.