Пловчиха Ефимова: планы получить нейтральный статус есть, но пока он мне не нужен
- РИА Новости
«Планирую подать заявку на нейтральный статус, но пока жду. На данный момент не вижу смысла, учитывая свои результаты на чемпионате Москвы. Есть сведения, что заявку можно подать и после выполнения норматива. Получить статус можно за две недели, максимум месяц. В данный момент я считаю, что он мне не нужен», — сказала Ефимова Metaratings.ru.
Чемпионат России по плаванию состоится в Казани с 14 по 19 апреля.
Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.
19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде.