Волкановски: Оливейра победит Царукяна досрочно, но желаю добра обоим бойцам
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«Я всегда склоняюсь к борцам, а не к грэпплерам, но я чувствую, что Царукян представляет собой некоторый риск. Я собираюсь поставить на аутсайдера — Чарльза Оливейру. Я думаю, что в этом бою Оливейра победит досрочно, но желаю добра обоим бойцам», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.
Поединок состоится на турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).
Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.
В активе Царукяна 21 победа и три поражения. У Оливейры 34 победы и девять поражений.
Ранее сообщалось, что Кори Сэндхаген поставил на победу Царукяна над Оливейрой на UFC 300.