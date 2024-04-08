Волкановски: Оливейра победит Царукяна досрочно, но желаю добра обоим бойцам

Австралийский боец UFC Александер Волкановски высказался о поединке между россиянином Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Я всегда склоняюсь к борцам, а не к грэпплерам, но я чувствую, что Царукян представляет собой некоторый риск. Я собираюсь поставить на аутсайдера — Чарльза Оливейру. Я думаю, что в этом бою Оливейра победит досрочно, но желаю добра обоим бойцам», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

Поединок состоится на турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

В активе Царукяна 21 победа и три поражения. У Оливейры 34 победы и девять поражений.

Ранее сообщалось, что Кори Сэндхаген поставил на победу Царукяна над Оливейрой на UFC 300.