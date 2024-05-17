Оверчук заявил, что Афганистан расширит список экспортируемых в Россию товаров

Афганистан намерен расширить перечень экспортируемых в Россию товаров.

Об этом на пресс-конференции на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» сказал заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

«Есть стремление к тому, чтобы развивать эти связи и в транспортно-логистической сфере», — приводит ТАСС слова Оверчука.

Заместитель председателя правительства в ходе выступления также отметил заинтересованность России в афганской сельскохозяйственной продукции.

Ранее стало известно, что делегация движения «Талибан»* вылетела из Москвы на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.