Оверчук заявил, что Афганистан расширит список экспортируемых в Россию товаров
- РИА Новости
Об этом на пресс-конференции на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» сказал заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.
«Есть стремление к тому, чтобы развивать эти связи и в транспортно-логистической сфере», — приводит ТАСС слова Оверчука.
Заместитель председателя правительства в ходе выступления также отметил заинтересованность России в афганской сельскохозяйственной продукции.
Ранее стало известно, что делегация движения «Талибан»* вылетела из Москвы на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.