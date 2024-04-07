Сенников раскритиковал объявления решений судей по стадиону после просмотра ВАР

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников высказался относительно объявления решений судей по стадиону после просмотра ВАР в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Об этом можно даже не говорить. Это объявление вообще не нужно! Нам просто говорят: «Был офсайд». Ну, и? И что?» — цитирует Сенникова Legalbet.

По словам экс-железнодорожника, такая информация является бесполезной и ненужной.

Он добавил, что подобные решения можно не объявлять, если рефери не объясняют почему именно было принято то или иное решение.

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