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Сенников раскритиковал объявления решений судей по стадиону после просмотра ВАР

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Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников высказался относительно объявления решений судей по стадиону после просмотра ВАР в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Об этом можно даже не говорить. Это объявление вообще не нужно! Нам просто говорят: «Был офсайд». Ну, и? И что?» — цитирует Сенникова Legalbet.

По словам экс-железнодорожника, такая информация является бесполезной и ненужной. 

Он добавил, что подобные решения можно не объявлять, если рефери не объясняют почему именно было принято то или иное решение.

Ранее ЭСК поддержала решение Карасёва засчитать гол «Спартака» в матче с «Зенитом»

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