Сенников раскритиковал объявления решений судей по стадиону после просмотра ВАР
«Об этом можно даже не говорить. Это объявление вообще не нужно! Нам просто говорят: «Был офсайд». Ну, и? И что?» — цитирует Сенникова Legalbet.
По словам экс-железнодорожника, такая информация является бесполезной и ненужной.
Он добавил, что подобные решения можно не объявлять, если рефери не объясняют почему именно было принято то или иное решение.
Ранее ЭСК поддержала решение Карасёва засчитать гол «Спартака» в матче с «Зенитом»