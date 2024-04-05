Филиппо: Макрон уже начал перекладывать ответственность на русских за провалы на ОИ

Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо прокомментировал высказывания президента Эммануэля Макрона, который заявил, что Россия оказывает информационное давление на его страну в преддверии старта Олимпийских игр в Париже летом 2024 года.

По словам Филиппо, высказывание чревато последствиями: либо Макрон заранее за любые потенциальные и «крайне предсказуемые» неудачи «перекладывает ответственность на русских», либо готовит «очень плохой ход» и уже указывает в сторону «виноватого».

«В любом случае полное недоверие! Пусть никто не попадётся на эту грубую манипуляцию!» — написал политик на своей официальной странице в социальной сети X.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Макрон подтвердил, что готов искупаться в Сене во время Олимпиады.