Филиппо: Макрон уже начал перекладывать ответственность на русских за провалы на ОИ
- AP
- © Omar Havana
По словам Филиппо, высказывание чревато последствиями: либо Макрон заранее за любые потенциальные и «крайне предсказуемые» неудачи «перекладывает ответственность на русских», либо готовит «очень плохой ход» и уже указывает в сторону «виноватого».
«В любом случае полное недоверие! Пусть никто не попадётся на эту грубую манипуляцию!» — написал политик на своей официальной странице в социальной сети X.
Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Макрон подтвердил, что готов искупаться в Сене во время Олимпиады.