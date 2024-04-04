Дядя Рубиалеса: Луис пользуется властью, он — авторитарен, сексист и временами расист

Хуан Рубиалес, дядя экс-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, высказал мнение о своём племяннике.

«Он сказал мне, что ему тяжело смотреть, как миллионы проходят через его руки, а он ничего не может с ними сделать. Тогда я впервые увидел в неё очень амбициозного человека, одержимого деньгами, роскошью, сексом», — цитирует дядю бывшего функционера Telecinco.

Он добавил, что его племянник пользуется властью и ему нужна психологическая помощь.

«Он авторитарен, сексист и временами расист. Мой племянник — патологический лжец», — отметил он.

Накануне чиновника задержали в аэропорту Мадрида. Это было связано с расследованием дела о коррупции. Позже его отпустили.

В 2023 году экс-глава RFEF попал в крупный скандал после того, как поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. После этого инцидента он покинул свой пост.

Ранее сообщалось, что Рубиалес пытался давить на Эрмосо через её брата в самолёте после чемпионата мира.