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Юран: украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ

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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Сергей Юран высказался о взаимоотношениях между россиянами и украинцами.
Юран: украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Мечта у меня одна — чтобы славяне снова жили в мире, как раньше. Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ. Мне тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт. Хочется, чтобы это всё скорее кончилось», — рассказал специалист в интервью Sport24.

Тренер родился в Луганске и начинал там футбольную карьеру.

С 1988-го по 1991-й защищал цвета киевского «Динамо».

Ранее Юран рассказал о своём отношении к курению футболистов.

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