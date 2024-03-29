Юран: украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Сергей Юран высказался о взаимоотношениях между россиянами и украинцами.

«Мечта у меня одна — чтобы славяне снова жили в мире, как раньше. Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ. Мне тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт. Хочется, чтобы это всё скорее кончилось», — рассказал специалист в интервью Sport24.

Тренер родился в Луганске и начинал там футбольную карьеру.

С 1988-го по 1991-й защищал цвета киевского «Динамо».

Ранее Юран рассказал о своём отношении к курению футболистов.