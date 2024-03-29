Юран: если курение никак не сказывается на игре моего футболиста — пусть курит

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о своём отношении к курению футболистов.

«Я сам курил во время карьеры, да и сейчас тоже. Если курение никак не сказывается на игре — пусть курит, ради бога. Главное, не в открытую, лучше прятаться где-то за углом», — цитирует Юрана Sport24.

Он добавил, что не думает, что кто-то из его подопечных курит, потому что нынешнему поколению это не интересно.

Напомним, что «Пари НН» (28 очков) по итогам 20 туров РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее Юран дал понять, что когда-нибудь точно станет чемпионом России по футболу с клубом.