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Юран — о возможной победе в РПЛ: я дойду до этой вершины

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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал понять, что когда-нибудь точно станет чемпионом России по футболу с клубом.
Юран — о возможной победе в РПЛ: я дойду до этой вершины
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Я то, что сказал, чувствую. Я дойду до этой вершины. Понятно, у каждого амбициозного тренера есть максимальные задачи. У меня такая — бороться за чемпионство. Я туда дойду», — заявил Юран в эфире «Коммент.Шоу».

При этом он подчеркнул, что, конечно, всё будет зависеть от бюджета клуба.

«Естественно, задачу стать чемпионом ставят клубы из первой пятёрки. «Пари НН», думаю, в ближайшие два-три года, наверное, всё зависит от бюджета. По щелчку пальцев оно не сделается», — добавил Юран.

«Пари НН» (24 очка) по итогам 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее Юран заявил, что его совсем не радуют конфликты в московском «Спартаке».

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