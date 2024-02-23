Юран — о возможной победе в РПЛ: я дойду до этой вершины

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал понять, что когда-нибудь точно станет чемпионом России по футболу с клубом.

«Я то, что сказал, чувствую. Я дойду до этой вершины. Понятно, у каждого амбициозного тренера есть максимальные задачи. У меня такая — бороться за чемпионство. Я туда дойду», — заявил Юран в эфире «Коммент.Шоу».

При этом он подчеркнул, что, конечно, всё будет зависеть от бюджета клуба.

«Естественно, задачу стать чемпионом ставят клубы из первой пятёрки. «Пари НН», думаю, в ближайшие два-три года, наверное, всё зависит от бюджета. По щелчку пальцев оно не сделается», — добавил Юран.

«Пари НН» (24 очка) по итогам 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее Юран заявил, что его совсем не радуют конфликты в московском «Спартаке».