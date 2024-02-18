Юран — о конфликтах в «Спартаке»: в топ-клубе такого не должны происходить

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран дал понять, что его совсем не радуют конфликты в московском «Спартаке».

«Печально на это смотреть. Это топ-клуб, где не должны происходить склоки, когда что-то выходит за рамки клуба. Ни в коем случае я не критикую тренера и руководство. Просто есть то, что я читаю, и так не должно быть», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

При этом чемпион России в составе красно-белых подчеркнул, что «Спартак» всегда будет считаться легендарной командой.

«Не имеет значения, хорошие времена у клуба или плохие. Это армия болельщиков, это клуб с историей. Я всегда его считаю топом», — добавил Юран.

По сообщениям СМИ, у главного тренера Гильермо Абаскаля и капитана команды Георгия Джикии образовался конфликт. Именно из-за этого клуб пока не продлил с футболистом контракт, который истекает летом 2024.

30-летний защитник в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Абаскаль высказался о будущем Джикии в клубе.

















