Россиянин Шара Буллет сразится с украинцем Потерей на турнире UFC

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) сразится с украинцем Игорем Потерей.

Бой состоится 22 июня в Саудовской Аравии.

На счету Магомедова 12 побед в 12 поединках MMA. В активе Потери 20 побед при пяти поражениях.

Ранее сообщалось, что Павлович и Волков проведут бой на турнире UFC 22 июня.