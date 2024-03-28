Россиянин Шара Буллет сразится с украинцем Потерей на турнире UFC
Президент UFC Дана Уайт сообщил, что российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) сразится с украинцем Игорем Потерей.
- globallookpress.com
- © Sergey Elagin/Business Online
Бой состоится 22 июня в Саудовской Аравии.
На счету Магомедова 12 побед в 12 поединках MMA. В активе Потери 20 побед при пяти поражениях.
Ранее сообщалось, что Павлович и Волков проведут бой на турнире UFC 22 июня.
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