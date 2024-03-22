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Терещенко: Билялетдинов — великий тренер и всем всё уже давно доказал

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался об уходе Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера «Ак Барса».
Терещенко: Билялетдинов — великий тренер и всем всё уже давно доказал
  • РИА Новости

«Что-то у него не получилось, это правда. Но он великий тренер и всем всё уже давно доказал. Я считаю, что его уход — это взвешенное и нормальное решение. Давайте скажем, что он даёт дорогу молодым», — цитирует Терещенко «Спорт-Экспресс».

22 марта стало известно, что Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса».

За свою тренерскую карьеру Билялетдинов пять раз становился чемпионом России с «Ак Барсом» и «Динамо», а потом ещё трижды приводил казанцев к победе в Кубке Гагарина. В декабре 2022-го он вновь вернулся на должность главного тренера команды и довёл её до финала турнира, где та уступила ЦСКА.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил «Автомобилисту» и не сумел преодолеть барьер первого раунда плей-офф.

Ранее Билялетдинов объяснил уход с поста главного тренера «Ак Барса».

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