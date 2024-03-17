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Фанаты «Трабзонспора» напали на игроков «Фенербахче» после поражения в матче

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Болельщики турецкого «Трабзонспора» после матча, в котором их команда проиграла, выбежали на поле и напали на игроков команды «Фенербахче».

После окончания встречи на поле выбежала толпа болельщиков, часть из которых успела напасть на игроков «Фенербахче», сообщает РИА Новости со ссылкой на NTV Spor.

Отмечается, что футболисты побежали в сторону раздевалок, пока в них летели бутылки и другие предметы.

Встреча завершилась со счётом 2:3 не в пользу «Трабзонспора».

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе ответил на просьбу юного болельщика пополнить состав лондонского «Арсенала».

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