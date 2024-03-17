Фанаты «Трабзонспора» напали на игроков «Фенербахче» после поражения в матче
После окончания встречи на поле выбежала толпа болельщиков, часть из которых успела напасть на игроков «Фенербахче», сообщает РИА Новости со ссылкой на NTV Spor.
Отмечается, что футболисты побежали в сторону раздевалок, пока в них летели бутылки и другие предметы.
Встреча завершилась со счётом 2:3 не в пользу «Трабзонспора».
Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе ответил на просьбу юного болельщика пополнить состав лондонского «Арсенала».