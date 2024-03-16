Мбаппе сказал фанату, что ни за что не перейдёт в «Арсенал»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе ответил на просьбу юного болельщика пополнить состав лондонского «Арсенала».

Болельщик обратился к Мбаппе с просьбой перейти в «Арсенал». В ответ нападающий ПСЖ рассмеялся и сказал, что это не случится.

«Ни за что, ни за что… Там слишком холодно», — сказал футболист.

Мбаппе известен по выступлениям за «Монако» и «Пари Сен-Жермен». Состав парижской команды он пополнил в июле 2018 года и провёл за неё 296 матчей, в которых забил 247 голов и отдал 105 результативных передач.

Ранее в СМИ появилась новость, что ПСЖ попросил Мбаппе не объявлять о переходе в «Реал» до того, как в Лиге чемпионов завершится стадия 1/4 финала.