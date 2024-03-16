Мбаппе сказал фанату, что ни за что не перейдёт в «Арсенал»
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Болельщик обратился к Мбаппе с просьбой перейти в «Арсенал». В ответ нападающий ПСЖ рассмеялся и сказал, что это не случится.
«Ни за что, ни за что… Там слишком холодно», — сказал футболист.
Мбаппе известен по выступлениям за «Монако» и «Пари Сен-Жермен». Состав парижской команды он пополнил в июле 2018 года и провёл за неё 296 матчей, в которых забил 247 голов и отдал 105 результативных передач.
Ранее в СМИ появилась новость, что ПСЖ попросил Мбаппе не объявлять о переходе в «Реал» до того, как в Лиге чемпионов завершится стадия 1/4 финала.