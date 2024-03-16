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Sport: ПСЖ попросил Мбаппе не объявлять об уходе в «Реал» до конца 1/4 финала ЛЧ

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Руководство ПСЖ договорилось с нападающим Килианом Мбаппе относительно объявления о переходе в «Реал».
Sport: ПСЖ попросил Мбаппе не объявлять об уходе в «Реал» до конца 1/4 финала ЛЧ
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Caparros

Как сообщает Sport.es, руководство парижского клуба не хочет, чтобы команда отвлекалась на нефутбольные вопросы на решающей стадии сезона.

В нынешнем сезоне француз забил 34 мяча и отдал семь голевых передач в 32 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В 1/4 финала лондонский «Арсенал» сыграет с мюнхенской «Баварией», «Атлетико» проведёт матч с «Боруссией», «Реал Мадрид» встретится с «Манчестер Сити», а ПСЖ — с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что мать Мбаппе посетила Мадрид для переговоров с «Реалом».

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