Хиддинк — о деле Промеса: справедливость восторжествует

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Справедливость восторжествует... Вы должны знать, что такое справедливость», — цитирует Хиддинка «Спорт-Экспресс».

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее Франко Камоцци заявил, что «Спартак» разорвёт контракт с Промесом.