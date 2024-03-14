RT в Telegram
Подпишись

Бородавко: иногда смотрю повторы каких-то гонок в Европе, но не так пристально

Короткая ссылка
Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, смотрит ли он европейские чемпионаты.
Бородавко: иногда смотрю повторы каких-то гонок в Европе, но не так пристально
  • РИА Новости

«Иногда смотрю в записи повторы каких-то гонок, но не так пристально, как раньше. Меня прежде всего интересовали молодые спортсмены: как они бегут, какие скорости показывают, есть ли какие-то новинки в технике. Но вижу, что всё остаётся примерно на прежнем уровне. Жаль, конечно, что посоревноваться пока не получается», — заявил Бородавко RT.

Полностью интервью Бородавко читайте на сайте RT.

Ранее Бородавко рассказал, какая из дистанций заходит Александру Большунову наиболее тяжело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить