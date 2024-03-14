Бородавко: иногда смотрю повторы каких-то гонок в Европе, но не так пристально

Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, смотрит ли он европейские чемпионаты.

«Иногда смотрю в записи повторы каких-то гонок, но не так пристально, как раньше. Меня прежде всего интересовали молодые спортсмены: как они бегут, какие скорости показывают, есть ли какие-то новинки в технике. Но вижу, что всё остаётся примерно на прежнем уровне. Жаль, конечно, что посоревноваться пока не получается», — заявил Бородавко RT.

Полностью интервью Бородавко читайте на сайте RT.

Ранее Бородавко рассказал, какая из дистанций заходит Александру Большунову наиболее тяжело.