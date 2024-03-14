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Бородавко: Большунову тяжело заходят спринты из-за быстрого принятия решений

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Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, какая из дистанций заходит Александру Большунову наиболее тяжело.

«Прежде всего это, конечно же, спринты, поскольку они требуют очень быстрого принятия решений. Плюс у нас есть довольно много молодых спортсменов, которые очень резкие, быстрые. Если на дистанции всегда есть время исправить ту или иную ошибку, то в спринте такой возможности может не представиться. В паре спринтерских гонок Большунову удавалось выиграть совсем «на тоненького», но выиграл же», — заявил Бородавко RT.

Полностью интервью Бородавко читайте на сайте RT.

Ранее Бородавко ответил на вопрос, реально ли организовать противостояние Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо.

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