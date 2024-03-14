Бородавко: Большунову тяжело заходят спринты из-за быстрого принятия решений

Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, какая из дистанций заходит Александру Большунову наиболее тяжело.

«Прежде всего это, конечно же, спринты, поскольку они требуют очень быстрого принятия решений. Плюс у нас есть довольно много молодых спортсменов, которые очень резкие, быстрые. Если на дистанции всегда есть время исправить ту или иную ошибку, то в спринте такой возможности может не представиться. В паре спринтерских гонок Большунову удавалось выиграть совсем «на тоненького», но выиграл же», — заявил Бородавко RT.

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Ранее Бородавко ответил на вопрос, реально ли организовать противостояние Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо.