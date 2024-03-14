«Выигрывал столько, сколько хотел»: Бородавко — о серии Большунова, болезни перед ЧР и дуэли с Клебо

Во время дистанционных гонок всегда есть время исправить ту или иную ошибку, а вот в спринте такой возможности может не представиться. Об этом в беседе с RT рассказал тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко. По его словам, именно короткая дистанция заходит Александру Большунову тяжелее, но хорошо тренированный навык быстрого включения мышц даёт преимущество. Специалист также объяснил, зачем подопечный принял участие в Дёминском марафоне, высказался о его победной серии и ответил на вопрос, реально ли организовать противостояние лидера сборной с Клебо.

— Знаю, что вы уже больше десяти дней находитесь в Малиновке, но к тренировкам Александр Большунов приступил только сейчас. Насколько сильно болезнь выбила из колеи?

— К сожалению, после Дёминского марафона, когда Александр уже вернулся и мы планировали начать подготовку к чемпионату страны, у него заложило нос, заболело горло, то есть появились все признаки простуды, причём остаточные явления присутствуют до сих пор. Соответственно, говорить о какой бы то ни было серьёзной подготовке в таком состоянии не приходится. Нельзя проводить интервальную работу, нельзя соревноваться. Всё это может спровоцировать более серьёзные последствия.

— При том количестве стартов, которое набирается у Большунова в нынешнем сезоне, в чём был смысл Дёминского марафона?

— Мы расценивали его как одну из длинных тренировок. В Дёмине достаточно простой рельеф, хороший ход, высокие скорости, работать по-настоящему там приходится последние 12—15 км. Вся предыдущая часть дистанции позволяла идти в умеренном темпе.

— Был ли по ходу сезона какой-то период, когда вы как тренер понимали, что Большунов находится на пике своих возможностей?

— Практика показала, что Александр способен постепенно набирать форму и удерживать её начиная с ноября достаточно продолжительное время. Иногда даже мне непросто понять, находится он на пике или просто в хорошем состоянии. Бывают, конечно, пиковые гонки, когда готовность соревноваться зашкаливает.

Например, к чемпионату мира в Оберстдорфе в 2021 году мы выстраивали работу очень точечно, но пришлось по ряду причин раньше спускать Большунова с высоты, экстренно изменять план подготовки, но в итоге всё сработало: пиковое состояние пришлось на скиатлон. Там Саша просто феноменально готов был.

В этом сезоне таких гонок не случалось, хотя на всех своих дистанциях Большунов реально всё контролировал. Выигрывал столько, сколько хотел. Понятно, что у него не было таких отрывов, как в своё время привозила соперницам Тереза Йохауг: при нынешней конкуренции в мужских гонках даже на национальном уровне это очень сложно сделать.

— Но несколько раз, согласитесь, на финише Александр уносил ноги от преследователей.

— Мы выстраивали подготовку таким образом, чтобы на пике подойти к чемпионату России. Судя по тому, как всё шло, это было реально.

— А не может быть такого, что пресыщение соревнованиями и эмоциональная усталость от них просто достигли критической точки и организм дал сбой?

— Физическое и функциональное состояние у Большунова и сейчас очень хорошее — это было отлично видно на Дёминском марафоне. Когда мы делаем силовые тренировки, я вижу, что по мышцам он не просел, а это важный показатель.

— В какой момент стало делом принципа не отдать соперникам ни одну из гонок?

— Александр не ставил перед собой такой задачи. Хотя лучше задать этот вопрос ему. Мы на эти темы не разговаривали.

— Но вам же как тренеру виднее со стороны?

— Я вижу лишь то, что в каждой из гонок Саша решает определённые собственные задачи. Он вообще всегда живёт здесь и сейчас, не слишком заглядывая в будущее. Так он ведёт себя и на тренировках. Думаю, что и победам счёт не ведёт.

— Какие задачи у вас на чемпионате России?

— Для нас это один из главных стартов сезона, поэтому, естественно, цели максимальны. Но, повторюсь, мы с Большуновым не говорим на эти темы перед выступлением.

— Кстати, почему не говорите, если он настолько силён?

— Потому что есть серьёзные соперники. Да и не принято у нас в лыжах заниматься шапкозакидательством. Да, у нас получилось выиграть более 20 гонок подряд. Ну так тем более не повод что-то менять в психологии. Александр привык на каждый старт настраиваться самостоятельно, я отношусь к этому с пониманием и даже не пытаюсь вмешиваться в процесс, не лезу с беседами.

— Какая из дистанций заходит Большунову наиболее тяжело?

— Прежде всего это, конечно же, спринты, поскольку они требуют очень быстрого принятия решений. Плюс у нас есть довольно много молодых спортсменов, которые очень резкие, быстрые. Если на дистанции всегда есть время исправить ту или иную ошибку, то в спринте такой возможности может не представиться. В паре спринтерских гонок Большунову удавалось выиграть совсем на тоненького — но выиграл же.

— У таких основательных, взвешенных и рассудительных спортсменов, как ваш подопечный, мышцы зачастую тоже бывают основательными и неторопливыми. Вам приходится предпринимать дополнительные усилия для того, чтобы их разогнать перед спринтами?

— Конечно. Делаем определённую работу на взрыв, прорабатываем быстроту сокращений. Александр по мышечному типу действительно невыраженный спринтер. Я бы назвал его дистанционщиком, способным в хорошем состоянии неплохо выступать в спринте. Это, кстати, сильно помогает ему более уверенно себя чувствовать и в масс-старте, и в скиатлоне, и на своих этапах в эстафете. Хорошо тренированный навык быстрого включения мышц даёт ему преимущество, которое все неоднократно видели.

— Вы как-то следите за тем, что происходит в лыжных гонках в Европе?

— Иногда смотрю в записи повторы каких-то гонок, но не так пристально, как раньше. Меня прежде всего интересовали молодые спортсмены: как они бегут, какие скорости показывают, есть ли какие-то новинки в технике. Но вижу, что всё остаётся примерно на прежнем уровне. Жаль, конечно, что посоревноваться пока не получается.

— Мне казалось, что все менеджеры, работающие в лыжных гонках, должны быть заинтересованы в том, чтобы, несмотря на все запреты, устроить матчевую встречу между сильнейшими командами или как минимум дуэль Большунова и Йоханнеса Клебо.

— Это мы так думаем. А они — нет.

— Но ведь это даже не спорт, а чистой воды бизнес?

— Любой бизнес так или иначе строится на каких-то этических соображениях. Если сам Клебо не поддерживает и не приветствует такую идею, его не заставишь выйти на одну лыжню с Большуновым.