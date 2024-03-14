«Выигрывал столько, сколько хотел»: Бородавко — о серии Большунова, болезни перед ЧР и дуэли с Клебо
- Юрий Бородавко
- РИА Новости
- © Иван Михайлов
— Знаю, что вы уже больше десяти дней находитесь в Малиновке, но к тренировкам Александр Большунов приступил только сейчас. Насколько сильно болезнь выбила из колеи?
— К сожалению, после Дёминского марафона, когда Александр уже вернулся и мы планировали начать подготовку к чемпионату страны, у него заложило нос, заболело горло, то есть появились все признаки простуды, причём остаточные явления присутствуют до сих пор. Соответственно, говорить о какой бы то ни было серьёзной подготовке в таком состоянии не приходится. Нельзя проводить интервальную работу, нельзя соревноваться. Всё это может спровоцировать более серьёзные последствия.
— При том количестве стартов, которое набирается у Большунова в нынешнем сезоне, в чём был смысл Дёминского марафона?
— Мы расценивали его как одну из длинных тренировок. В Дёмине достаточно простой рельеф, хороший ход, высокие скорости, работать по-настоящему там приходится последние 12—15 км. Вся предыдущая часть дистанции позволяла идти в умеренном темпе.
— Был ли по ходу сезона какой-то период, когда вы как тренер понимали, что Большунов находится на пике своих возможностей?
— Практика показала, что Александр способен постепенно набирать форму и удерживать её начиная с ноября достаточно продолжительное время. Иногда даже мне непросто понять, находится он на пике или просто в хорошем состоянии. Бывают, конечно, пиковые гонки, когда готовность соревноваться зашкаливает.
Например, к чемпионату мира в Оберстдорфе в 2021 году мы выстраивали работу очень точечно, но пришлось по ряду причин раньше спускать Большунова с высоты, экстренно изменять план подготовки, но в итоге всё сработало: пиковое состояние пришлось на скиатлон. Там Саша просто феноменально готов был.
В этом сезоне таких гонок не случалось, хотя на всех своих дистанциях Большунов реально всё контролировал. Выигрывал столько, сколько хотел. Понятно, что у него не было таких отрывов, как в своё время привозила соперницам Тереза Йохауг: при нынешней конкуренции в мужских гонках даже на национальном уровне это очень сложно сделать.
— Но несколько раз, согласитесь, на финише Александр уносил ноги от преследователей.
— Мы выстраивали подготовку таким образом, чтобы на пике подойти к чемпионату России. Судя по тому, как всё шло, это было реально.
— А не может быть такого, что пресыщение соревнованиями и эмоциональная усталость от них просто достигли критической точки и организм дал сбой?
— Физическое и функциональное состояние у Большунова и сейчас очень хорошее — это было отлично видно на Дёминском марафоне. Когда мы делаем силовые тренировки, я вижу, что по мышцам он не просел, а это важный показатель.
— В какой момент стало делом принципа не отдать соперникам ни одну из гонок?
— Александр не ставил перед собой такой задачи. Хотя лучше задать этот вопрос ему. Мы на эти темы не разговаривали.
— Но вам же как тренеру виднее со стороны?
— Я вижу лишь то, что в каждой из гонок Саша решает определённые собственные задачи. Он вообще всегда живёт здесь и сейчас, не слишком заглядывая в будущее. Так он ведёт себя и на тренировках. Думаю, что и победам счёт не ведёт.
— Какие задачи у вас на чемпионате России?
— Для нас это один из главных стартов сезона, поэтому, естественно, цели максимальны. Но, повторюсь, мы с Большуновым не говорим на эти темы перед выступлением.
— Кстати, почему не говорите, если он настолько силён?
— Потому что есть серьёзные соперники. Да и не принято у нас в лыжах заниматься шапкозакидательством. Да, у нас получилось выиграть более 20 гонок подряд. Ну так тем более не повод что-то менять в психологии. Александр привык на каждый старт настраиваться самостоятельно, я отношусь к этому с пониманием и даже не пытаюсь вмешиваться в процесс, не лезу с беседами.
— Какая из дистанций заходит Большунову наиболее тяжело?
— Прежде всего это, конечно же, спринты, поскольку они требуют очень быстрого принятия решений. Плюс у нас есть довольно много молодых спортсменов, которые очень резкие, быстрые. Если на дистанции всегда есть время исправить ту или иную ошибку, то в спринте такой возможности может не представиться. В паре спринтерских гонок Большунову удавалось выиграть совсем на тоненького — но выиграл же.
— У таких основательных, взвешенных и рассудительных спортсменов, как ваш подопечный, мышцы зачастую тоже бывают основательными и неторопливыми. Вам приходится предпринимать дополнительные усилия для того, чтобы их разогнать перед спринтами?
— Конечно. Делаем определённую работу на взрыв, прорабатываем быстроту сокращений. Александр по мышечному типу действительно невыраженный спринтер. Я бы назвал его дистанционщиком, способным в хорошем состоянии неплохо выступать в спринте. Это, кстати, сильно помогает ему более уверенно себя чувствовать и в масс-старте, и в скиатлоне, и на своих этапах в эстафете. Хорошо тренированный навык быстрого включения мышц даёт ему преимущество, которое все неоднократно видели.
— Вы как-то следите за тем, что происходит в лыжных гонках в Европе?
— Иногда смотрю в записи повторы каких-то гонок, но не так пристально, как раньше. Меня прежде всего интересовали молодые спортсмены: как они бегут, какие скорости показывают, есть ли какие-то новинки в технике. Но вижу, что всё остаётся примерно на прежнем уровне. Жаль, конечно, что посоревноваться пока не получается.
— Мне казалось, что все менеджеры, работающие в лыжных гонках, должны быть заинтересованы в том, чтобы, несмотря на все запреты, устроить матчевую встречу между сильнейшими командами или как минимум дуэль Большунова и Йоханнеса Клебо.
— Это мы так думаем. А они — нет.
— Но ведь это даже не спорт, а чистой воды бизнес?
— Любой бизнес так или иначе строится на каких-то этических соображениях. Если сам Клебо не поддерживает и не приветствует такую идею, его не заставишь выйти на одну лыжню с Большуновым.
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