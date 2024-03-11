RT в Telegram
Подпишись

Губерниев назвал Сорина «крепостным тренером»

Короткая ссылка
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Егора Сорина.

«И ещё для крепостного тренера Сорина, его хозяев и приспешников! Мне до окончания расследования нельзя называть мерзавцами людей, которые сотворили такое с нашими детьми? А им можно обвинять в произошедшем детей, юных лыжниц, которые, дескать, оказались неготовыми к соревнованиям и испугались?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

В масс-старте, который прошёл 8 марта, произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента многие лыжницы оказались госпитализированы. Гонка была остановлена. 

11 марта стало известно, что ФЛГР проведёт расследование после массового завала на Спартакиаде учащихся.

Ранее Матыцин заявил, что из ситуации с пострадавшими в завале лыжницами будут сделаны выводы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить