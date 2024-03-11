Губерниев назвал Сорина «крепостным тренером»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Егора Сорина.

«И ещё для крепостного тренера Сорина, его хозяев и приспешников! Мне до окончания расследования нельзя называть мерзавцами людей, которые сотворили такое с нашими детьми? А им можно обвинять в произошедшем детей, юных лыжниц, которые, дескать, оказались неготовыми к соревнованиям и испугались?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

В масс-старте, который прошёл 8 марта, произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента многие лыжницы оказались госпитализированы. Гонка была остановлена.

11 марта стало известно, что ФЛГР проведёт расследование после массового завала на Спартакиаде учащихся.

Ранее Матыцин заявил, что из ситуации с пострадавшими в завале лыжницами будут сделаны выводы.