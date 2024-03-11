Матыцин заявил, что из ситуации с пострадавшими в завале лыжницами будут сделаны выводы
«Объект сертифицирован, соревнования проведены, они успешно прошли. Тот инцидент, который случился, будет внимательно изучен, и все выводы будут сделаны», — цитирует Матыцина ТАСС.
В масс-старте, который прошёл 8 марта, произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента многие лыжницы оказались госпитализированы. Гонка была остановлена.
Ранее сообщалось, что последняя пострадавшая в завале на Спартакиаде лыжница выписана из больницы.