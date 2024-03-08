Вяльбе: 17 лыжниц с разными травмами были госпитализированы после завала на Спартакиаде

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии госпитализированных на Спартакиаде лыжниц.

«Изначально было госпитализировано 17 человек с разными травмами. Выпустили всех, кроме одной спортсменки. На данный момент одна спортсменка находится в детской больнице», — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

В масс-старте произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента многие лыжницы сошли с дистанции. Гонка была остановлена.

Ранее участницы гонки Мария Русаловская и Дарья Малахова поделились эмоциями от инцидента.