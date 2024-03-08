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Лыжницы, попавшие в завал на Спартакиаде: ужас был, просто мясорубка

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Участницы лыжного масс-старта на Спартакиаде учащихся Мария Русаловская и Дарья Малахова поделились эмоциями от инцидента.

«Это ужас был. Просто мясорубка. Кому-то повезло — проскочил. А кто-то нет. Это очень жёстко. Трасса: каша, туман, ничего не видно буквально на десять метров. Со спуска едешь, а куда — не понимаешь. И чего ожидать, не знаешь.

Проезжаешь чуть ближе, и в тумане валяются девочки. Ты за них запинаешься, улетаешь… Там у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги — полный капец…» — приводит слова лыжниц Sports.ru.

В масс-старте произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента девять спортсменок госпитализированы, 15 лыжниц сошли с дистанции. Гонка была остановлена.

Ранее сообщалось, что прокуратура в Сочи проверяет информацию о пострадавших после завала лыжниц на Спартакиаде.

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