Лыжницы, попавшие в завал на Спартакиаде: ужас был, просто мясорубка
«Это ужас был. Просто мясорубка. Кому-то повезло — проскочил. А кто-то нет. Это очень жёстко. Трасса: каша, туман, ничего не видно буквально на десять метров. Со спуска едешь, а куда — не понимаешь. И чего ожидать, не знаешь.
Проезжаешь чуть ближе, и в тумане валяются девочки. Ты за них запинаешься, улетаешь… Там у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги — полный капец…» — приводит слова лыжниц Sports.ru.
В масс-старте произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента девять спортсменок госпитализированы, 15 лыжниц сошли с дистанции. Гонка была остановлена.
Ранее сообщалось, что прокуратура в Сочи проверяет информацию о пострадавших после завала лыжниц на Спартакиаде.