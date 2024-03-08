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Прокуратура в Сочи проверяет информацию о пострадавших после завала лыжниц на Спартакиаде

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В прокуратуре в Сочи прокомментировали завал лыжниц на Спартакиаде учащихся.

«Прокуратура Адлерского района Сочи проводит проверку, устанавливаются организаторы, обстоятельства произошедшего», — сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве.

В масс-старте произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента девять спортсменок госпитализированы, 15 лыжниц сошли с дистанции. Гонка была остановлена.

Ранее сообщалось, что Минспорт проанализирует обстоятельства завала лыжниц на Спартакиаде.

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