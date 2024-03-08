Прокуратура в Сочи проверяет информацию о пострадавших после завала лыжниц на Спартакиаде
«Прокуратура Адлерского района Сочи проводит проверку, устанавливаются организаторы, обстоятельства произошедшего», — сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве.
В масс-старте произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента девять спортсменок госпитализированы, 15 лыжниц сошли с дистанции. Гонка была остановлена.
Ранее сообщалось, что Минспорт проанализирует обстоятельства завала лыжниц на Спартакиаде.