Минспорт проанализирует обстоятельства завала лыжниц на Спартакиаде

В Министерстве спорта России отреагировали на завал лыжниц на Спартакиаде учащихся в Сочи.

«Во время масс‑старта соревнований по лыжным гонкам Всероссийской спартакиады учащихся в связи с погодными условиями произошло ЧП. Во время гонки резко опустился туман, из‑за чего ухудшилась видимость и спортсменки получили травмы и ушибы», — сообщили в Минспорте «Матч ТВ».

В министерстве отметили, что проанализируют обстоятельства произошедшего.

«Безопасность спортсменов всегда должна быть в приоритете», — заявили в Минспорте.

В масс-старте произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента девять спортсменок госпитализированы, 15 лыжниц сошли с дистанции. Гонка была остановлена.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что причин для переноса гонки на Спартакиаде учащихся не было.