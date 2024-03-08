Вяльбе: причин для переноса гонки на Спартакиаде учащихся не было
«Я не являюсь членом жюри, вопрос не ко мне. Уверена, если есть какая-то опасность, то соревнования переносят, опасности изначально не было», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.
В масс-старте произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента девять спортсменок госпитализированы, 15 лыжниц сошли с дистанции. Гонка была остановлена.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов после завала лыжниц на Спартакиаде.