Вяльбе: причин для переноса гонки на Спартакиаде учащихся не было

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об инциденте, произошедшем во время масс-старта на 10 км классическим стилем среди девушек на Спартакиаде учащихся в Сочи.

«Я не являюсь членом жюри, вопрос не ко мне. Уверена, если есть какая-то опасность, то соревнования переносят, опасности изначально не было», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

В масс-старте произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента девять спортсменок госпитализированы, 15 лыжниц сошли с дистанции. Гонка была остановлена.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов после завала лыжниц на Спартакиаде.