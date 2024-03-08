Губерниев раскритиковал организаторов после завала лыжниц на Спартакиаде
«Какие дураки выпустили юных лыжниц в такую погоду в Сочи? Просто сволочи! И ещё важный вопрос — хорошо ли знакома трасса спортсменам? Что с акклиматизацией? Самочувствием? Было ли время на адаптацию? Что скажут чёртовы организаторы соревнований?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
В масс-старте произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента девять спортсменок госпитализированы, 15 лыжниц сошли с дистанции. Гонка была остановлена.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что две лыжницы получили травмы во время завала в гонке на 10 км на зимней Спартакиаде учащихся.