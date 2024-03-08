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Губерниев раскритиковал организаторов после завала лыжниц на Спартакиаде

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об инциденте, произошедшем во время масс-старта на 10 км классическим стилем среди девушек на Спартакиаде учащихся в Сочи.

«Какие дураки выпустили юных лыжниц в такую погоду в Сочи? Просто сволочи! И ещё важный вопрос — хорошо ли знакома трасса спортсменам? Что с акклиматизацией? Самочувствием? Было ли время на адаптацию? Что скажут чёртовы организаторы соревнований?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

В масс-старте произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента девять спортсменок госпитализированы, 15 лыжниц сошли с дистанции. Гонка была остановлена.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что две лыжницы получили травмы во время завала в гонке на 10 км на зимней Спартакиаде учащихся.

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