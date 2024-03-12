Сорин: главная мотивация Губерниева — привлечь к своей персоне больше внимания

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал конфликт с комментатором Дмитрием Губерниевым.

«Никаких конфликтов у нас нет. Не вижу смысла дальше продолжать полемику. Сейчас понятно, что разговаривать с ним бесполезно. Его главная мотивация — привлечь к своей персоне больше внимания», — цитирует Сорина РИА Новости.

Напомним, что конфликт начался на фоне массового завала лыжниц на Спартакиаде учащихся. Губерниев в комментариях в Telegram-канале группы Сорина написал, что тренер защищает людей, которые несут ответственность за это, назвав их мерзавцами.

Тренер не стал молчать и заявил: «Дмитрий, мерзавец — это вы. До окончания проверки позволять себе оскорблять и поливать грязью людей не по-мужски».

В масс-старте, который прошёл 8 марта, произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента многие лыжницы оказались госпитализированы. Гонка была остановлена.

11 марта стало известно, что ФЛГР проведёт расследование после массового завала на Спартакиаде учащихся.

Ранее Олег Матыцин заявил, что из ситуации с пострадавшими в завале лыжницами будут сделаны выводы.