Степанова предложила «выселенному» Губерниеву жить в их с Фалеевой домике в Малиновке
«Дмитрий, двери нашего с Анастасией Фалеевой домика в Малиновке для тебя открыты. Не пропадать же такому мужчине в снегах архангельских! Условия простые: лыжи нам будешь носить и в комнате порядок наводить по необходимости. Согласие с условиями телеграфируй срочно — желающих много», — написала спортсменка в своём Telegram-канале.
Напомним, что комментатор выступил с критикой в адрес руководства ФЛГР после завала лыжниц на Спартакиаде учащихся, который прошёл 8 марта из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента многие лыжницы оказались госпитализированы. Гонка была остановлена.
Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что главная мотивация Губерниева — привлечь к своей персоне больше внимания.