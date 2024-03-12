Степанова предложила «выселенному» Губерниеву жить в их с Фалеевой домике в Малиновке

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова отреагировала на ситуацию с Дмитрием Губерниевым, который заявил, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запретила ему жить в доме на стадионе в Малиновке в преддверии чемпионата России.

«Дмитрий, двери нашего с Анастасией Фалеевой домика в Малиновке для тебя открыты. Не пропадать же такому мужчине в снегах архангельских! Условия простые: лыжи нам будешь носить и в комнате порядок наводить по необходимости. Согласие с условиями телеграфируй срочно — желающих много», — написала спортсменка в своём Telegram-канале.

Напомним, что комментатор выступил с критикой в адрес руководства ФЛГР после завала лыжниц на Спартакиаде учащихся, который прошёл 8 марта из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента многие лыжницы оказались госпитализированы. Гонка была остановлена.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что главная мотивация Губерниева — привлечь к своей персоне больше внимания.