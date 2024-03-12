Бородавко сообщил о возвращении Большунова к тренировкам после болезни
«Александр простыл, у него было отёкшее горло и насморк. Сейчас всё уже прошло, сегодня он приступил к тренировкам. Что касается участия в чемпионате России, то будем смотреть по самочувствию», — цитирует Юрия Бородавко РИА Новости.
Напомним, что Большунов выиграл пять золотых медалей на Спартакиаде сильнейших. В нынешнем сезоне спортсмен победил на всех гонках Кубка России.
Чемпионат России пройдёт в Архангельской области с 16 по 24 марта.
Ранее Большунов назвал себя своим главным соперником.