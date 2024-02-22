NRK: Норвегия и ещё семь стран могут выйти из состава FIS из-за реализации медиаправ
- РИА Новости
Об этом сообщает NRK.
Это может произойти из-за новых правил продажи медиаправ на трансляции этапов Кубка мира. В июле 2023 года между FIS и компанией Infront был заключен договор о трансляции этапов с сезона-2026/27. Соглашение предполагает централизацию прав СМИ, при которой FIS полностью контролирует процесс продаж.
Помимо Норвегии, против выступили Швеция, Финляндия, Германия, Австрия, Италия, Словения и Швейцария.
По информации NRK, если федерации и FIS не смогут прийти к соглашению, может быть организована отдельная от FIS лыжная лига.
Ранее совет FIS продлил отстранение российских лыжников на предстоящий сезон.