NRK: Норвегия и ещё семь стран могут выйти из состава FIS из-за реализации медиаправ

Федерация лыжных видов спорта Норвегии и ещё семь стран могут выйти из состава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Об этом сообщает NRK.

Это может произойти из-за новых правил продажи медиаправ на трансляции этапов Кубка мира. В июле 2023 года между FIS и компанией Infront был заключен договор о трансляции этапов с сезона-2026/27. Соглашение предполагает централизацию прав СМИ, при которой FIS полностью контролирует процесс продаж.

Помимо Норвегии, против выступили Швеция, Финляндия, Германия, Австрия, Италия, Словения и Швейцария.

По информации NRK, если федерации и FIS не смогут прийти к соглашению, может быть организована отдельная от FIS лыжная лига.

Ранее совет FIS продлил отстранение российских лыжников на предстоящий сезон.