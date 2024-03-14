Бородавко: если Клебо не приветствует идею дуэли с Большуновым, его не заставишь выйти на лыжню

Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос, реально ли организовать противостояние лидера сборной Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо.

«Все менеджеры должны быть заинтересованы в том, чтобы несмотря на все запреты устроить дуэль Большунова и Клебо? Это мы так думаем. А они — нет. Любой бизнес так или иначе строится на каких-то этических соображениях. Если сам Клебо не поддерживает и не приветствует такую идею, его не заставишь выйти на одну лыжню с Большуновым», — заявил Бородавко RT.

Полностью интервью Бородавко читайте на сайте RT.

Ранее Бородавко высказался о победной серии Александра Большунова.