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Бородавко: Большунов не ставил задачу не отдать соперникам ни одну из гонок

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Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о победной серии Александра Большунова.
Бородавко: Большунов не ставил задачу не отдать соперникам ни одну из гонок
  • РИА Новости

«В какой момент стало делом принципа не отдать соперникам ни одну из гонок? Александр не ставил перед собой такой задачи. Хотя лучше задать этот вопрос ему. Мы на эти темы не разговаривали. Я вижу лишь то, что в каждой из гонок Саша решает определённые собственные задачи. Он вообще всегда живёт здесь и сейчас, не слишком заглядывая в будущее. Так он ведёт себя и на тренировках. Думаю, что и победам счёт не ведёт», — заявил Бородавко RT.

Полностью интервью Бородавко читайте на сайте RT.

Ранее Бородавко объяснил, зачем Большунов принял участие в Дёминском марафоне, после которого появилась информация о болезни лыжника.

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