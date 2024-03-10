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Энрике: желаю Мбаппе всего наилучшего в его будущем

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Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о будущем форварда Килиана Мбаппе.
Энрике: желаю Мбаппе всего наилучшего в его будущем
  • Gettyimages.ru

«Я желаю Килиану Мбаппе всего наилучшего в его будущем. Он фантастический игрок и даже больше, как человек. Я искренне желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, что француз забил 33 мяча и отдал семь голевых передач в 31 матче за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ объявит об уходе Мбаппе, как только игрок договорится с «Реалом».

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