Энрике: желаю Мбаппе всего наилучшего в его будущем

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о будущем форварда Килиана Мбаппе.

«Я желаю Килиану Мбаппе всего наилучшего в его будущем. Он фантастический игрок и даже больше, как человек. Я искренне желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, что француз забил 33 мяча и отдал семь голевых передач в 31 матче за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ объявит об уходе Мбаппе, как только игрок договорится с «Реалом».