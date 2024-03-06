Романо: ПСЖ объявит об уходе Мбаппе, как только игрок договорится с «Реалом»
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По информации инсайдера Фабрицио Романо в соцсетях, парижане объявят о расставании с игроком, когда тот договорится с «Реалом» и подпишет необходимые документы с мадридским клубом.
Напомним, что француз забил 33 мяча и отдал семь голевых передач в 31 матче за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике подтвердил уход Мбаппе из клуба.