Главный тренер ПСЖ Энрике подтвердил уход Мбаппе из клуба

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о будущем нападающего команды Килиана Мбаппе.

«Судя по всему, ближайшего будущего Мбаппе в ПСЖ не будет, поэтому нам придётся тестировать тактику с другими игроками», — цитирует Энрике журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, что француз забил 33 мяча и отдал семь голевых передач в 31 матче за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ планирует получить с Мбаппе до €150 млн за его переход в «Реал».