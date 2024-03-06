RT в Telegram
Подпишись

Главный тренер ПСЖ Энрике подтвердил уход Мбаппе из клуба

Короткая ссылка
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о будущем нападающего команды Килиана Мбаппе.
Главный тренер ПСЖ Энрике подтвердил уход Мбаппе из клуба
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Caparros

«Судя по всему, ближайшего будущего Мбаппе в ПСЖ не будет, поэтому нам придётся тестировать тактику с другими игроками», — цитирует Энрике журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, что француз забил 33 мяча и отдал семь голевых передач в 31 матче за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. 

Ранее сообщалось, что ПСЖ планирует получить с Мбаппе до €150 млн за его переход в «Реал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить