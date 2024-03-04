AS: ПСЖ планирует получить с Мбаппе до €150 млн за его переход в «Реал»
Как сообщает AS, руководство парижского клуба рассчитывает, что форвард переведёт ПСЖ процент от подписного бонуса при переходе в мадридский клуб, сумма этого процента варьируется от €100 до €150 млн.
Напомним, что француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее Эммануэль Макрон опроверг информацию о том, что он просил Мбаппе продлить контракт с ПСЖ.