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AS: ПСЖ планирует получить с Мбаппе до €150 млн за его переход в «Реал»

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Руководство «Пари Сен-Жермен» хочет добиться выплаты от нападающего Килиана Мбаппе за его переход в «Реал».

Как сообщает AS, руководство парижского клуба рассчитывает, что форвард переведёт ПСЖ процент от подписного бонуса при переходе в мадридский клуб, сумма этого процента варьируется от €100 до €150 млн.

Напомним, что француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. 

Ранее Эммануэль Макрон опроверг информацию о том, что он просил Мбаппе продлить контракт с ПСЖ.

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