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Макрон опроверг информацию о том, что он просил Мбаппе продлить контракт с ПСЖ

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Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос, пытался ли он уговорить нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе продлить контракт с клубом.
Макрон опроверг информацию о том, что он просил Мбаппе продлить контракт с ПСЖ
  • AFP
  • © Yoan VALAT

«Никаких дискуссий на эту тему не было. Я оставляю это на усмотрение руководства клуба. Однако все французы и француженки восхищаются этим игроком», — цитирует Макрона Mundo Deportivo.

Напомним, что Мбаппе посетил Елисейский дворец по случаю визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Там игрок пообщался с главой государства.

Как сообщают СМИ, летом француз на правах свободного агента перейдёт в «Реал». 

Ранее сообщалось, что мать Мбаппе посетила Мадрид для переговоров с «Реалом».

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