Макрон опроверг информацию о том, что он просил Мбаппе продлить контракт с ПСЖ

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос, пытался ли он уговорить нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе продлить контракт с клубом.

«Никаких дискуссий на эту тему не было. Я оставляю это на усмотрение руководства клуба. Однако все французы и француженки восхищаются этим игроком», — цитирует Макрона Mundo Deportivo.

Напомним, что Мбаппе посетил Елисейский дворец по случаю визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Там игрок пообщался с главой государства.

Как сообщают СМИ, летом француз на правах свободного агента перейдёт в «Реал».

Ранее сообщалось, что мать Мбаппе посетила Мадрид для переговоров с «Реалом».