Макрон опроверг информацию о том, что он просил Мбаппе продлить контракт с ПСЖ
- AFP
- © Yoan VALAT
«Никаких дискуссий на эту тему не было. Я оставляю это на усмотрение руководства клуба. Однако все французы и француженки восхищаются этим игроком», — цитирует Макрона Mundo Deportivo.
Напомним, что Мбаппе посетил Елисейский дворец по случаю визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Там игрок пообщался с главой государства.
Как сообщают СМИ, летом француз на правах свободного агента перейдёт в «Реал».
Ранее сообщалось, что мать Мбаппе посетила Мадрид для переговоров с «Реалом».