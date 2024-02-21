Песков хотел бы понаблюдать за фигурным катанием на Играх Будущего

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков выразил сожаление, что на Играх будущего нет фигурного катания.

«Мир не стоит на месте, и спорт не стоит на месте. Он сочленяется с другими измерениями, которые навсегда вошли в нашу жизнь. Это здорово. По семейному критерию я хотел бы посмотреть фигурное катание, но оно здесь не представлено», — заявил Песков в эфире Первого канала.

Женой пресс-секретаря главы страны является олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин обратился к президенту России Владимиру Путину после церемонии открытия фиджитал-турнира «Игры Будущего» в Казани.