Аршавин попросил Путина создать русский аналог компьютерной игры FIFA

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин обратился к президенту России Владимиру Путину после церемонии открытия фиджитал-турнира «Игры Будущего» в Казани.

Аршавин обратился к главе страны за помощью разработать отечественный футбольный симулятор, в котором российские спортсмены смогут играть за национальную сборную, за команды Премьер-лиги и сборные регионов, а также отметил, что в иностранных аналогах данных функций нет.

По словам экс-форварда, приложение поможет сохранить интерес к футболу, потому что молодёжь России много играет в компьютерные игры и живёт в виртуальной реальности.

31 августа стало известно, что компания СМП ESports Бориса Ротенберга намерена в течение трёх лет «начать разрабатывать» футбольный и хоккейный симуляторы.

Церемония открытия фиджитал-турнира «Игры Будущего» состоялась 21 февраля в Казани.

Ранее российские спортсмены Камила Валиева, Никита Нагорный и Андрей Аршавин посетили церемонию открытия фиджитал-турнира «Игры Будущего».