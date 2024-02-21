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Аршавин попросил Путина создать русский аналог компьютерной игры FIFA

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин обратился к президенту России Владимиру Путину после церемонии открытия фиджитал-турнира «Игры Будущего» в Казани.
Аршавин попросил Путина создать русский аналог компьютерной игры FIFA
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Аршавин обратился к главе страны за помощью разработать отечественный футбольный симулятор, в котором российские спортсмены смогут играть за национальную сборную, за команды Премьер-лиги и сборные регионов, а также отметил, что в иностранных аналогах данных функций нет. 

По словам экс-форварда, приложение поможет сохранить интерес к футболу, потому что молодёжь России много играет в компьютерные игры и живёт в виртуальной реальности.

31 августа стало известно, что компания СМП ESports Бориса Ротенберга намерена в течение трёх лет «начать разрабатывать» футбольный и хоккейный симуляторы. 

Церемония открытия фиджитал-турнира «Игры Будущего» состоялась 21 февраля в Казани.

Ранее российские спортсмены Камила Валиева, Никита Нагорный и Андрей Аршавин посетили церемонию открытия фиджитал-турнира «Игры Будущего».

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