Первые в истории Игры Будущего официально открыты

21 февраля состоялась торжественная церемония открытия первого инновационного мультиспортивного турнира в концепции фиджитал «Игры Будущего».

После обратного отсчёта зрителей церемонии приветствовали герои пятёрки Игр Будущего — с использованием трёхмерной иллюзии в центре арены персонажи рассказали о пяти вызовах и 21 дисциплине турнира.

Официальная часть церемонии началась с обращения президента Российской Федерации Владимира Путина, после чего по подиуму прошли 107 моделей в платьях в цветах национальных флагов государств, спортсмены которых принимают участие в турнире.

Сразу же после дефиле зрителям показали фиджитал-шоу «Путешествие в будущее» — основанную на футурологических исследованиях и прогнозах высокотехнологичную историю путешествия во времени молодых геймеров, которые вместе со своими игровыми аватарами-близнецами оказываются в России будущего. Главным героям посчастливилось увидеть, как изменился их родной город за несколько десятков лет, каким удобным и рациональным он стал.

В заключение всех участников турнира поприветствовал талисман Игр Будущего — жар-птица MИRA.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.