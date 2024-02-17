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Каррера: Мозес не оправдал ожиданий «Спартака»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что полузащитник Виктор Мозес не смог по-настоящему влиться в состав красно-белых.

«Спартак» не предложил Мозесу новый контракт? Если руководство приняло такое решение, значит, игрок не оправдал ожиданий клуба, — цитирует Карреру Betonmobile.

33-летний нигерийский защитник в сезоне-2023/24 в 12 матчах забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Его контракт заканчивается летом 2024 года.

«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

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