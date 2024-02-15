Устюгов: страшно бежать марафон на Спартакиаде в такую погоду

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов заявил, что ему страшно бежать марафон на Спартакиаде сильнейших в Тюмени в морозную погоду.

«Сегодня в Тюмени холодно. Утром вышел на тренировку, на телефоне показывало -27 °С. Дико замёрз, не откатал полноценное время. Даже как‑то страшновато бежать в такую погоду 50 км», — написал спортсмен в своём Telegram-канале.

Гонка на 50 км в рамках Спартакиады сильнейших пройдёт 17 февраля. Днём в субботу в Тюмени температура воздуха составит -18 °С.

Спартакиада сильнейших стартовала 8 февраля и завершится 18-го. Турниры в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.

Ранее конькобежцы из Московской области завоевали золотые медали Спартакиады в командном забеге.