Суд Хабаровска отправил журналиста Мингазова под домашний арест

Замначальника общего отдела Краснофлотского районного суда Хабаровска Владимир Торконяк заявил, что журналист Forbes Сергей Мингазов, который был задержан в рамках расследования дела о распространении фейков о ВС России в Telegram, был отправлен под домашний арест.

РИА Новости

Об этом он рассказал РИА Новости. «Мингазов заключён под домашний арест», — заявил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что Мингазова задержали в Хабаровске по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом рассказал адвокат Константин Бубон.