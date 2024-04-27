Суд Хабаровска отправил журналиста Мингазова под домашний арест
Замначальника общего отдела Краснофлотского районного суда Хабаровска Владимир Торконяк заявил, что журналист Forbes Сергей Мингазов, который был задержан в рамках расследования дела о распространении фейков о ВС России в Telegram, был отправлен под домашний арест.
Об этом он рассказал РИА Новости.
«Мингазов заключён под домашний арест», — заявил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Мингазова задержали в Хабаровске по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом рассказал адвокат Константин Бубон.
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