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Суд Хабаровска отправил журналиста Мингазова под домашний арест

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Замначальника общего отдела Краснофлотского районного суда Хабаровска Владимир Торконяк заявил, что журналист Forbes Сергей Мингазов, который был задержан в рамках расследования дела о распространении фейков о ВС России в Telegram, был отправлен под домашний арест.
Суд Хабаровска отправил журналиста Мингазова под домашний арест
  • РИА Новости

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Мингазов заключён под домашний арест», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Мингазова задержали в Хабаровске по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом рассказал адвокат Константин Бубон.

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